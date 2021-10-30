Бийск: Осия Колесник: народный календарь и приметы на 30 октября
0
Народный праздник Осия Колесник отмечается 30 октября.
На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей.
«На Осия колесо с осью до весны расстаются», — говорили крестьяне, убирая телегу и доставая сани, благо зимний путь к этому времени во многих районах уже устанавливался. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.
Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. Например, если человека укусила змея, то для его спасения (помимо применения трав) промывали место укуса водой, которую затем пропускали через колесо.
Народные приметы на 30 октября:
- Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать – быть морозу.
- Если в этот день домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.
- Пришел Осий – снимай колеса с осей.
- На Осия – колесо с осью до весны прощается.
- Накануне 30 октября крестьяне прислушивались к скрипу колес, когда телега заезжала в ворота. Если он отсутствовал, значит, урожай в следующем году будет богатым. Соответственно, чем больше скрип, тем меньше бедет урожай.
- По звуку колеса судили о количестве заработанных денег. Если громче скрипит левое колесо, то большую часть придется отдать, а если правое, то поступление денег превысит ожидания.
- В старину в этот день знахари советовали не посещать баню.