ГОРНЯК22 30.10.2021
Алтайский край

Бийск: Осия Колесник: народный календарь и приметы на 30 октября

Горняк22
8 часов Ago

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Народный праздник Осия Колесник отмечается 30 октября.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей.

«На Осия колесо с осью до весны расстаются», — говорили крестьяне, убирая телегу и доставая сани, благо зимний путь к этому времени во многих районах уже устанавливался. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Колесо считалось оберегом и защитником от злых духов. Этот символ солнца часто использовали в проведении различных обрядов. Например, если человека укусила змея, то для его спасения (помимо применения трав) промывали место укуса водой, которую затем пропускали через колесо.

Народные приметы на 30 октября:

  • Если кукушка села на сухое дерево и начала куковать – быть морозу.
  • Если в этот день домашние животные крепко спят, то скоро наступит тепло.
  • Пришел Осий – снимай колеса с осей.
  • На Осия – колесо с осью до весны прощается.
  • Накануне 30 октября крестьяне прислушивались к скрипу колес, когда телега заезжала в ворота. Если он отсутствовал, значит, урожай в следующем году будет богатым. Соответственно, чем больше скрип, тем меньше бедет урожай.
  • По звуку колеса судили о количестве заработанных денег. Если громче скрипит левое колесо, то большую часть придется отдать, а если правое, то поступление денег превысит ожидания.
  • В старину в этот день знахари советовали не посещать баню.

Бийский рабочий

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