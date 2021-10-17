Бийск: Осенний всплеск тепла: какая погода будет в Бийске на неделе с 18 по 24 октября

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Новая неделя порадует бийчан теплом и солнечными днями.

Теплые выходные с приходом новой недели плавно перетекут в теплые будни. В понедельник, 18 октября днем температура воздуха в Бийске составит +10 градусов, будет ясно, осадков не ожидается. Ночью температура понизится до -1.

Во вторник и среду, 19 и 20 октября столбики термометров поднимутся до +11,+14 градусов. Днем будет малооблачно, без осадков. Ночные температуры составят 0,+2 градуса.

Самым теплым днем недели будет четверг, 21 октября. Столбики термометров в этот день поднимутся до +16 градусов. При этом ветер будет юго-восточным, всего 1-2 м/с. Ночью температура воздуха составит +5 градусов.

С пятницы, 22 октября солнечные деньки сменятся на пасмурные. Однако температура воздуха в этот день по прежнему будет комфортной — до +14 градусов днем и +4 градусов ночью.

В выходные будет пасмурно, дневная температура составит +8,+9 градусов. Осадков не ожидается. Ночью температура понизится до +5 градусов.

Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

14:42, 07.10.2021 24408

Бийский рабочий