Бийск: Организаторы праздника у Архиерейского подворья удивились количеству людей

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8 мая на площади Бийского архиерейского подворья прошла праздничная театрализованная программа «Поклонимся великим тем годам».

Организаторы обещали концерт с участием городских коллективов, выставку военной техники и полевую кухню. В предпраздничный день они не ожидали, что мероприятие будет так популярно у бийчан.

– Сегодня собралось так много народа, честно говоря, когда мы все планировали, то даже не предполагали, что может быть такое количество людей, – говорит Галина Комогорова, директор «Бийскэнергопроект» и организатор праздника. – И это хорошо! Потому что День Победы – это эпохальный праздник, который мы не должны забывать. Комплекс Архиерейского подворья наполняется именно таким содержанием, которое вкладывали наши предки. В 1742 году, когда его только создавали, это было единственное место в Сибири, где цвели райские сады, плескались озера. Здесь был фонтан, красивый сад с беседками. Все это мы пытаемся восстановить и хотели бы, чтобы горожане тоже участвовали в этом действии. В дальнейшем мы предполагаем проводить именно здесь различные мероприятия. Приглашаем вас участвовать в них, быть созидателями!

Татьяна Ильюченко, депутат АКЗС, поздравила всех собравшихся с главной сцены праздника:

– В памяти народа останутся подвиги священнослужителей в годы Великой Отечественной войны. Всегда, в самые сложные времена, они были со своим народом. И я уверена, что подобные мероприятия будут возрождать память о наших исконных русских традициях. Не случайно мы сегодня с вами здесь, в самом центре Алтайской духовной миссии. Я благодарна людям, которые возрождают это святое место. Не припомню, когда еще эта площадь была настолько многолюдна!

На площади с торжественной программой выступили как сольные артисты, духовой оркестр, так и организованные коллективы. Полевая кухня снабжала желающих горячим чаем. А вот выставка военной техники оказалась несколько иной, чем ожидали многие бийчане – всего три машины Росгвардии.

Первая, Урал NEXT, предназначена только для перевозки личного состава, и в ней помещается 23 человека. Ребятишки, которые лазили внутри машины и по ней, наглядно показали, что вместимость этого транспорта в разы выше.

Современный УАЗ Патриот 2016 года, который стоял между двух гигантов, также был дан в полное владение юным солдатам.

Самый интересный экземпляр: бронеавтомобиль «Горец» 2014 года на базе КАМАЗа, у которого позади расположена специальная капсула для перевозки и для боя. Такое авто может преодолевать любые препятствия в виде канав, заболоченных участков и даже поваленных деревьев. А капсула оборудована специальными амбразурами для личного состава, из нее можно вести прицельный огонь.

Традиционно, на празднике расположились столы, где свои творения представили наши бийские мастерицы. Основные сувениры имели непосредственное отношение к Архиерейскому подворью, но помимо этого, здесь можно было приобрести самотканые коврики, магниты, картины, памятные подарки.

Особый праздник: как Бийск готовится к Дню Победы

12:35, 07.05.2021 3224

Бийский рабочий