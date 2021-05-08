Бийск: Опыт уходит, молодости нет: в России ждут дефицит работников активного возраста

0

В ближайшие десять лет численность занятых в возрасте до 40 лет сократится на четверть.

Демографическая «елочка», когда на смену одному поколению приходит другое, меньшее в своей численности, может стать серьезным вызовом для российской экономики, который еще не оценен, уверены в Центре трудовых исследований Высшей школы экономики.

О том, что нас ждет в ближайшие годы «Российской газете» рассказал Владимир Гимпельсон, директор Центра.

Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Владимир Гимпельсон. Однако в ближайшие десять лет численность занятых в возрасте до 40 лет сократится на четверть.

Сейчас на рынок труда выходит поколение, в котором вдвое меньше людей, чем выходящих на пенсию, и это вызывает тревогу.

— В нашей стране, как следует из статистики, максимальный уровень производительности имеют работники в возрасте от 30 до 40 лет. Еще свежие знания, уже накопился достаточный опыт, по-прежнему хорошее здоровье. Затем знания начинают устаревать, а накопленный опыт не всегда в состоянии эти потери компенсировать, начинает снижаться и производительность. Здоровье также начинает постепенно пошаливать. В среднем получается, что человек перед выходом на пенсию работает на треть менее эффективно, чем в момент расцвета карьеры. Мир меняется стремительно и ожидать от 60-летнего работника, чьи знания устарели почти на полвека, такой же эффективности, как от молодого коллеги, не стоит, — уверен Гимпельсон.

Насколько большими будут потери экономики из-за сокращения работников, до сих пор не понятно. С одной стороны, примеров экономического роста при сокращении рабочей силы, особенно такого, как ожидаемое в младших рабочих возрастах — нет. С другой — экономика умеет адаптироваться к самым разным ситуациям.

При этом, что интересно, нехватка работников может сложиться прежде всего в сфере услуг.

На крупных и средних предприятиях всех обрабатывающих отраслей в стране работают около 5 млн человек из примерно 70 млн занятых.

Наша экономика, что бы мы о ней ни говорили, уже давно стала экономикой услуг: 75% рабочих мест страны сосредоточено в услугах и торговле. И дефицит кадров тут будет заметен куда сильнее.

В то же время в Центре трудовых исследований отмечают, что в России складывается парадоксальная ситуация: при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры. При этом, чем старше, тем меньше.

Например, в Германии или скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй работник в возрасте 50-59 лет, а у нас — лишь каждый 20-й. В Европе на обучение персонала компании направляют в среднем 3% от всех затрат на труд, а у нас только 0,3%.

Бийский рабочий