Бийск: Опрос показал, что каждый третий россиянин боится одиночества

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Женщины подвержены страху остаться в одиночестве чуть больше, чем мужчины.

Примерно треть жителей России заявили, что боятся остаться в одиночестве, этот страх возникает у 34% опрошенных. Такие результаты показало исследование, которые провел сервис SuperJob, его данные приводит РБК.

Однозначно утвердительный ответ дали 11% респондентов. Еще 23% сообщили, что скорее боятся одиночества, чем нет. Женщины отвечали на данный вопрос положительно чаще, чем мужчины. Страх остаться одному возникает у 38% женщин против 32% мужчин.

Представить себя без постоянного общения с людьми чаще всего не могут люди, которые находятся в возрастном промежутке от 35 до 44 лет с ежемесячным доходом ниже 30 тыс. рублей.

Как выяснилось, есть и зависимость от профессии. Чаще остальных опасаются одиночества воспитатели, врачи, бухгалтеры, менеджеры по закупкам и труженики рабочих специальностей (кладовщики, комплектовщики и т.д.). А вот барменам, программистам и дизайнерам такие страхи не свойственны.

Эксперты также пришли к выводу, что за последние 12 лет россияне стали меньше бояться одиночества. В 2009 году во время аналогичного опроса в страхах остаться одному признавался 51 процент опрошенных.

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Бийский рабочий