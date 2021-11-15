Бийск: Опрос: невакцинированные россияне чаще раздражают вакцинированных

22

Люди с противоположным отношением к прививкам от коронавируса мужчин раздражают чаще, чем женщин

Сервиса по поиску работы SuperJob провел опрос среди вакцинированных и невакцинированных россиян из всех округов страны.

Большинство непривитых россиян терпимо относится к тем, кто привился от коронавируса (81%). «Это личное дело каждого»; «Люди которые сделали прививку, — это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор» — аргументируют они.

Лишь 8% опрошенных раздражают привитые. «У тех, кто привился, поменялось поведение, они стали более нервными и агрессивными», — комментируют респонденты.

А вот среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают уже каждого четвертого (25%): «Эгоизм»; «Я их не понимаю»; «Подвергают опасности жизни окружающих».

Впрочем, каждый второй вакцинированный (49%) относится к антипрививочникам терпимо: «Вакцинация — дело добровольное»; «У людей должен быть выбор»; «Наоборот раздражает, что ее вынуждают делать. Помимо людей с противопоказаниями есть люди со слабым здоровьем, для которых вакцинация также опасна, но им приходится делать прививку, либо терять работу».

И привитые, и не привитые мужчины менее терпимы к соотечественникам, демонстрирующим позицию, противоположную их выбору. Так, вакцинированные раздражают каждого десятого среди антипрививочников-мужчин и 7% непривитых женщин. Отказывающиеся от вакцинации действуют на нервы 27% мужчин, привитых от коронавируса, и 23% вакцинированных женщин.

Болеют легче: алтайский минздрав рассказал, сколько в госпиталях вакцинированных

14:27, 08.11.2021 1707

Бийский рабочий