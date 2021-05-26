Бийск: Опоздавшим тоже: по детскому туристическому кешбэку вернут половину стоимости

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Причем даже тем, кто приобрел ее до объявление условий кешбэка

Как сообщает Федеральное агентство по туризму, программа детского туристического кешбэка стартовала сегодня, в ночь на 25 мая. Именно с этого момента все желающие могут приобрести путевку и получить возврат половины суммы (но не более 20 тысяч рублей). Известно, что в течение максимум пяти дней деньги автоматически вернутся на карту «Мир»

При этом, количество путевок даже на одного ребенка – не ограничено, и он может побывать на разных лагерных сменах. Возраст юного отдыхающего также не имеет значения.

Важно отметить, что тем, кто поспешил приобрести путевки еще до старта программы, заявка на возмещение затрат также доступна. Достаточно заполнить необходимое заявление онлайн, на сайте Госуслуг и предъявив документы об оплате.

В редакцию «БР» поступил вопрос, можно ли вернуть часть суммы за путевку, оплаченную не картой «Мир»? Как ответили на наш запрос в «Ростуризме», все вопросы по оплате путевок вне программы нужно задавать на сайте Госуслуги, так как этот процесс организовывают они.

Россиянам рассказали, как вернуть кешбэк за поездки по России и за отдых детей

19:46, 18.05.2021 1055

Бийский рабочий