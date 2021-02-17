Бийск: Опять морозы: новая волна холода идет на Алтай • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Не успело в регионе потеплеть, как синоптики сообщают об очередных морозах.

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала «Altapress», что в крае ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Погода на этой неделе будет крайне нестабильна: плюсовые температуры, снегопады, метели и резкое похолодание, — все это ждет жителей региона в ближайшие дни.

В настоящее время районы края испытывают влияние южного циклона. Погода начнет меняться в среду, 17 февраля. На большей части края ожидаются снегопады. Дневные температуры будут балансировать в диапазоне −2…−7 градусов, местами по югу будет до +6 градусов.

А уже 18 и 19 февраля в крае ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные снегопады, прогнозируются метели и снежные заносы. Не исключено, что в эти дни в регионе объявят штормовое предупреждение.

Дальше в крае ожидается резкое похолодание. Его следует ждать ближе к выходным и связанно это с приходом антициклона. По предварительному прогнозу синоптиков, ночью температуры воздуха могут упасть до −27…−33 градусов, днем — до −17…−22 градуса.

Бийский рабочий