Бийск: Опять учитель должен: не во всех школах Бийска ведут электронный журнал

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Родители жалуются на отсутствие домашнего задания и оценок в электронном дневнике

Очень хорошая система: электронный журнал. В Алтайском крае его ввели в 2016 году. С тех пор старая оговорка «я потерял дневник» у школьников больше не работала.

Лучше, чем бумажный

Зайти в журнал, расположенный в сети интернет родители могли по полученному от учителя паре логину и паролю, или же через Госуслуги. И сразу становилось ясно: как ребенок учится, не пропускает ли уроки, какое домашнее задание выдано, а также за что конкретно сын или дочь получили хорошую или плохую оценку.

– В школах Алтайского края в качестве информационной системы электронных журналов применяется автоматизированная информационная система «Сетевой регион. Образование», – объясняли работу электронного дневника в Минобразования и науки Алтайского края. – Все необходимые для работы в ней данные и сведения хранятся на едином сервере, что позволяет получить доступ к электронным журналам с различных устройств, имеющих выход в интернет.

При этом, в большинстве школа Алтайского края не отказались и от традиционных дневников: дети сами записывали в них домашние задания, как и прежде.

– Решение вопроса о переходе школы на ведение классного журнала только в электронной форме, без параллельного ведения его бумажного аналога, находится в компетенции самой общеобразовательной организации, – пояснили в министерстве.

Предполагалось, что такой удобный инструмент позволит «не только учителям и администрации школы быстро и качественно формировать необходимую отчётность в электронном виде, но и родителям оперативно узнавать оценки своего ребёнка, поддерживать связь с учителем, участвовать в образовательном процессе».

А что же на деле?

На деле все пошло кувырком. Часто тотальный контроль со стороны родителей («я знаю, какие оценки ты получил и что вам задали») приводил к ослаблению ответственности самого ученика за фиксацию домашнего задания. Учителя, в свою очередь, получили дополнительную нагрузку – если интернет в школе слабый, им приходилось терять время на выставление оценок, запись материала в электронную версию дневника. Некоторые и вовсе выставляли оценки задним числом. Более аккуратно к системе электронного дневника относятся учителя начальных классов. Тут и домашнее задание, и оценка за него. Чтобы у родителей было меньше вопросов. Начиная с пятого класса учителя-предметники вносят все данные в систему сами. И делают это «как получится».

Зная, что родители посмотрят задания сами, некоторые дети перестали их записывать Фото: Сергей Кулыгин

Недовольны родители, привыкшие брать информацию в интернете, контролировать успеваемость ребенка. И учителя – за еще один «Дамоклов меч», нависший над ними.

Если возможности урегулировать вопрос в открытом диалоге нет, необходимо обратиться к документу, который есть на сайте каждого учебного учреждения. Именно там прописаны все нормы и правила. Как то:

Кто вносит сведения в электронный журнал;

Выставляет в него оценки;

Как часто должны вносить сведения в электронный журнал.

Четких предписаний на все случаи жизни просто не существует. Например, в документе одной школы Бийска сказано, что вносить сведения должен учитель, ежедневно. В другой – завуч, еженедельно. Администрация школы самостоятельно принимает акт, в котором указаны все тонкости работы с электронным дневником.

Неправильный дневник

Обычно доступ в электронный дневник имеет завуч, классный руководитель, родители и дети старше 14 лет. В Минобрнауки РФ постановлено, что «Обучающиеся и их родители должны получить доступ к актуальной и достоверной информации». И то, и другое может хромать из-за нераспределенных в школе полномочий. Если в дневнике стоят оценки «задним числом», не появляется домашнее задание, а по уставу школы – должно бы. Можно обратиться также на сайт Госуслуги, к системе досудебного обжалования. Нажав на кнопку «подать жалобу» важно не только подробно изложить свою проблему, но и приложить доказательства, скриншоты, где нарушаются ваши права.

Как пользоваться «электронным журналом»: инструкция для родителей

10:27, 09.10.2018 10861

Бийский рабочий