Бийск: Оперштаб рассматривает решение закрыть Турцию для российских туристов

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По данным Роспотребнадзора, именно оттуда было завезено больше всего новых штаммов коронавируса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции — в стране, откуда «прилетает максимальное количество людей», — «ситуация осложняется очень быстро», и «негативная ситуация превалирует». По ее словам, наибольшее число случаев завоза новых штаммов коронавируса приходится на именно на нее, сообщает РБК.

Так, заболеваемость COVID-19 за сутки в Турции установила новый рекорд. По данным на 8 апреля в стране выявлен 55 941 заболевший, число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 3 689 866.

Ранее стало известно о планах оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудить вопрос ограничения полетов в Турцию. Об обсуждении вопроса знают и собеседники на авиационном рынке. Само совещание, как предполагалось, должно пройти с участием Росавиации, Минтранса, Роспотребнадзора. По словам чиновника, обсуждение вопроса о закрытии авиасообщения с Турцией связано с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Авиасообщение между Россией и Турцией могут ограничить на месяц с 12 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и двух крупнейших туроператоров.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко просит россиян не ездить в Турцию, которая не справляется с ситуацией с коронавирусом. Он советует гражданам выбрать для отдыха курорты России и Абхазии.

— Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 км Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, который нужно использовать. В Турцию ехать не надо, — обратился Онищенко к россиянам.

Также известно, что глава правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, учитывая приближение майских праздников.

В Барнауле введен запрет на прямые перелеты в Турцию

16:17, 31.03.2021 628

Бийский рабочий