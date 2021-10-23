Бийск: Оперштаб отнес Алтайский край к регионам, где ситуация с COVID «осложнилась»

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Ситуация с коронавирусом осложнилась в 14 регионах России за последнюю неделю

Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оперштаба.

— Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на тепловой карте на сайте стопкоронавирус.рф, — заявила Голикова.

Красный цвет на карте означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

В частности, Алтайский край на карте окрашен в оранжевый цвет, что соответствует показателям 91-150 случаев на 100 тыс. населения за неделю.

В данный момент на карте России нет ни одного зеленого региона.

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07:13, 22.10.2021 3697

Бийский рабочий