Бийск: Оперштаб Алтайского края обсудил введение новых ограничений из-за COVID

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Губернатор края провел заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса в Алтайском крае

По оценкам специалистов Роспотребнадзора и Минздрава Алтайского края, в настоящее время регион вошел в очередную волну пандемии, ежедневно растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи.

Руководство Минздрава было вынуждено принимать решения об увеличении числа коек в ковидных госпиталях. Вновь растет количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, увеличиваются и показатели смертности. В связи с этим существенно выросла нагрузка на медицинские бригады. Спасает то, что врачи прошли вакцинацию и намного реже уходят на больничные.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, особую тревогу вызывает то, что в крае снизились темпы вакцинации. Среди привитых от COVID-19 доля заболевших составляет всего порядка 2,5%, причем болезнь протекает без тяжелых проявлений и без последствий.

Вакцинацию прошли 66% медицинских работников, 79% работников образовательных учреждений, 82% работников подведомственных учреждений Минсоцзащиты, 61% работников сферы торговли и предпринимательства. Самые низкие показатели – в сфере пищевой промышленности (33%), и среди работников транспорта (30%).

Специалисты Роспотребнадзора начали проводить проверки трудовых коллективов с целью установления граждан, не прошедших вакцинацию.

Кроме того, в текущей сложной эпидситуации усилен контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей. Проверяется соблюдение масочного режима и прочих ограничительных мер. В начале октября в Барнауле из-за грубых нарушений действующего режима ограничений на 5 суток приостановлена деятельность кафе «Дымок», по решению суда срок приостановки будет продлен до 90 суток.

По итогам заседания рекомендовано принять дополнительные ограничительные меры.

Активизация проведения контрольно-рейдовых мероприятий.

Ограничение режима работы предприятий общепита.

Введение самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет.

При проведении массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий соблюдение условий наполняемости не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек.

Добавим, что ранее стало известно, что администрация Бийска с 11 октября отстраняет от работы без сохранения заработной платы сотрудников, которые не прошли вакцинацию.

Непривитых чиновников мэрии Бийска отстраняют от работы

16:03, 07.10.2021 1189

Бийский рабочий