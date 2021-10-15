Бийск: Опасно для здоровья: администрация Бийска борется с незаконной торговлей

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Специалисты мэрии Бийска проводят рейды во всех районах города для предотвращения и ликвидации несанкционированной торговли.

Как отмечают в городской администрации, только за сентябрь было составлено 199 протоколов об административной ответственности по ч. 1 ст.68-2 Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края».

Административная комиссия при Администрации города Бийска напоминает, что не стоит покупать продукты на несанкционированных рынках, с рук или у частников, так как это опасно для здоровья по следующим причинам:

когда консервированные грибы смотрятся очень аппетитно, это не означает, что их можно употреблять в пищу, так как эти грибы проходят термическую обработку, после которой невозможно проверить их свежесть;

если происходит нарушение условий хранения (температурный режим хранения и реализации) и транспортировки молочных продуктов, то наступает микробиологическая порча данных продуктов до истечения срока годности;

рыба и мясо, которые продают на улице и выкладывают на импровизированные прилавки из ящиков и лотков, не проходят проверку и зачастую являются носителями острых кишечных инфекций. У покупателя нет никакой гарантии качества продуктов.

Отметим, что размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 3 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Никаких документов: бийчан предостерегают от покупки мяса на улице

12:05, 21.11.2019 1168

Бийский рабочий