Бийск: Опасный отдых: в Алтайском крае на водоемах уже погибли четыре человека

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Официально проверенных, безопасных мест купания в регионе пока нет.

До наступления календарного лета, с начала мая, в Алтайском крае при происшествиях на водоёмах уже погибли 4 человека, сообщает региональное МЧС.

Двое из погибших– дети, оказавшиеся на местном пруду без присмотра взрослых, ещё две жертвы водной стихии – рыбаки.

В выходные в Алтайском крае в пруду утонули два мальчика

17:20, 24.05.2021 1383

Официально проверенных, безопасных мест купания в регионе пока нет. Пляжи начнут открываться с первых дней июня. Всего на территории края планируются к открытию 55 пляжей (9 из них в детских оздоровительных учреждениях).

— Трагические случаи – повод задуматься для каждого, особенно сейчас, когда в крае установилась жаркая погода и отдых на воде в приоритете у граждан, — считают в МЧС. — Отдыхая, не забывайте о собственной безопасности, и помните: безопасных мест для купания в Алтайском крае на сегодняшний день нет. Будьте осторожны при отдыхе у воды. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.

Гражданам напоминают, что безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Государственной инспекции по маломерным судам пляжах. При этом важно понимать, что пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет безопасен.

Бийский рабочий