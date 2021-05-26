Бийск: Опасно для здоровья: бийчан призывают не делать покупки у незаконных торговцев

0

Чаще всего в Бийске несанкционированно продают искусственные цветы и молочную продукцию.

Предприимчивые горожане продолжают размещать нестационарные торговые объекты на территории города Бийска. К такому неутешительному выводу пришла Административная комиссия при Администрации города Бийска, анализируя данные за май 2021 года. За месяц было принято 45 решений в адрес нарушителей на сумму 52 000 рублей.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Бийска, в числе самых активных незаконных торговцев — лица, которые реализуют искусственные цветы, а так же молочную продукцию.

— Торговля с рук является не только прямым нарушением закона, но и становится предпосылкой других правонарушений. В местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем, — предупредили в городской администрации.

В мэрии отмечают, несанкционированная торговля ведется с использованием подручных средств — коробок, деревянных ящиков, которые, как правило, добываются из сомнительных мест, складных столов, выставляемых на маршрутах с высоким пассажиропотоком, часто торговля ведется прямо с земли.

— Подобная торговля опасна для здоровья и даже жизни покупателей, так как ведется без соблюдения даже элементарных санитарных норм. Документов, подтверждающих безопасность продуктов питания и промышленных товаров у торговцев нет, как и санитарных книжек, подтверждающих их здоровье, — предостерегают бийчан.

Торговля в местах, не входящая в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бийска (постановление Администрации города Бийска от 22.06.2010 №1767) является нарушением части 1 статьи 68-2 Закона Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». Размер административного штрафа на граждан составляет от 500 рублей до 3000 рублей. За аналогичное (повторное) правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 рублей до 5 000 рублей.

Бийский рабочий