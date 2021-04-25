Бийск: Опасный сезон: чем обработать собаку от клещей и как сделать это правильно

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Ветеринар советует применять комбинацию нескольких средств.

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский посоветовал владельцам домашних животных пользоваться комплексом средств, защищающих от опасных насекомых.

Ветеринар пояснил, что клещи чаще живут в тенистых местностях, в лесах, в высокой траве с повышенной влажностью. Поэтому если вы будете гулять на открытой площадке, то шансов подхватить клеща намного меньше, считает специалист.

Кроме того, Уражевский напомнил, что сейчас существует очень много разнообразных средств для защиты животных от укуса насекомых и в каждом случае есть свои нюансы. Так, специальный ошейник будет иметь сильный запах, поэтому после прогулки его стоит снимать и убирать в отдельный герметичный пакет. Можно использовать капли и спреи против клещей, они также оказывают нужный эффект. Однако перед их употреблением стоит внимательно прочитать инструкцию, так как некоторые средства могут смываться водой и их необходимо использовать повторно, предупредил ветеринар.

— Срок продолжительности работы всех препаратов – таблеток, капель, спреев и ошейников – разный. Тоже нужно прежде изучить инструкцию по применению, – цитирует врача «Москва 24».

Интересно, что самым действенным и дешевым средством специалист считает обычный комбинезон для собак. По его мнению, одежда для животного позволит избежать большого количества попаданий насекомых на шерсть, так как основная часть туловища будет закрыта.

Врач также упомянул вакцинацию и таблетки. Однако, по его мнению, лучшим выбором в данном вопросе станет комбинация нескольких средств.

Ветеринар также обратил особое внимание хозяев на необходимость визуального осмотра собаки после каждой прогулки. Крайнюю бдительность стоит проявить хозяевам животных с длинной шерстью, так как обнаружить насекомых в ней гораздо сложнее. В случае укуса клеща нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику.

Бийский рабочий