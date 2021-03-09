Бийск: Онколог: колбаса может быть вреднее сигарет

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50 граммов сырокопченого сервелата по канцерогенности равны выкуренной пачке сигарет, предупредил врач.

Главный онколог «СМ-Клиника», д. м. н., профессор Александр Серяков рассказал агентству «Прайм» , что длительное и постоянное увлечение копченной колбасой и прочими изделиями из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний и летального исхода.

Самой опасной, по словам врача, с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ.

— Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, ещё одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения, — объяснил онколог.

Кроме того, ученые предполагают, что красное мясо содержит вещества, которые повышают риск развития раковых клеток.

— По классификации канцерогенных продуктов, предложенной Международным агентством по изучению рака, красное мясо с большой вероятностью провоцирует развитие рака (группа 2А), сказал Серяков.

К канцерогенам первой группы относится переработанное мясо — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы. По данным исследований, ежедневное употребление 50 граммов таких переработанных продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18%, заметил специалист.

Также основным фактором опасности являются мясные продукты, которые подверглись любой обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса — термическая обработка, копчение, консервация, соление.

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16:44, 07.03.2021 361

Бийский рабочий