Бийск: Онищенко предложил сделать праздничные дни рабочими

Бийск: Онищенко предложил сделать праздничные дни рабочими25.04.2021
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Это поможет России стать передовой страной, считает депутат Госдумы.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать выходные праздничные дни рабочими, чтобы помочь России «стать передовой страной». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
— Если мы хотим быть передовой страной, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями, — заявил парламентарий.
Онищенко напомнил, что раньше люди не отдыхали 23 февраля, 8 марта и 9 мая. По его словам, без работы не будет экономики. Он считает, что делать любой праздник выходным — неправильное решение.
— Если мы не будем работать, не будет экономики, — добавил депутат.
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