Бийск: Онищенко предложил сделать праздничные дни рабочими

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Это поможет России стать передовой страной, считает депутат Госдумы.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать выходные праздничные дни рабочими, чтобы помочь России «стать передовой страной». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

— Если мы хотим быть передовой страной, нам надо подавляющее большинство праздников сделать рабочими днями, — заявил парламентарий.

Онищенко напомнил, что раньше люди не отдыхали 23 февраля, 8 марта и 9 мая. По его словам, без работы не будет экономики. Он считает, что делать любой праздник выходным — неправильное решение.

— Если мы не будем работать, не будет экономики, — добавил депутат.

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15:11, 24.04.2021 731

Бийский рабочий