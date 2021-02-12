Бийск: Онищенко считает, что отмена масочного режима нужна в каждом регионе • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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По его мнению, отмена ношения масок может стимулировать вакцинацию.

Рекомендательный режим ношения масок необходим уже везде, а не только в Удмуртии, надо раскачивать «это болото» с затянувшимися мерами, потому что это может стимулировать вакцинацию, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

— Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное — стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией, — рассказал Онищенко в эфире телекомпании НСН.

По мнению депутата, для сосуществования с COVID-19 необходимо вырабатывать меры, способные вытеснить «неспецифические методы защиты» от инфекции.

— Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета, — считает он.

Напомним, 10 февраля Удмуртия и Чечня объявили об отмене масочного режима. При этом в регионах посоветовали носить средства защиты тем, кто входит в группу риска, в том числе людям, которые не переболели коронавирусом или недавно сделали прививку от этой инфекции.

После решений регионов о снятии ограничений глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что маски необходимо продолжать носить, так как это требование пока не отменяется.

В России один из регионов объявил об отмене обязательного ношения масок

18:44, 10.02.2021 602

Бийский рабочий