Бийск: ОНФ предлагает расселить из спековских домов в Бийске дополнительно 120 квартир

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Общественники призывают дать новое жилье не только переселенцам бийских «трех поросят», но и тем, кто сам купил тут квартиры

История с расселением трех домов на улице Спекова в Бийске набирает новые обороты.

Как ранее сообщал «БР», муниципалитет принял программу по расселению жителей спековских домов, помещения которых признаны непригодными для жилья. В 2021 и 2022 годах на это намереваются затратить почти 100 млн руб.

Однако в программе есть условие: ее участниками считаются те, кто получил тут жилье в рамках переселения из ветхого и аварийного жилфонда по программе еще 2011-2012 годов.

В Бийске расселят скандально известные спековские дома

14:39, 30.09.2021 6585

В ОНФ с таким положением дел оказались не согласны. Общественники поясняют свое внимание к этому вопросу обращением других собственников квартир в бийских спековских домах. В ОНФ говорят, что к ним обратились жители «трех поросят», несогласные с тем, что власти не планируют расселять жилые помещения, в отношении которых у людей возникло право собственности не на основании программы переселения.

По условиям написанной муниципальной программы расселению подлежат 69 квартир, признанных непригодными для проживания, при этом всего в трех спековских домах 189 квартир, и все они, могут быть признаны непригодными.

За последние 10 лет было выявлено множество нарушений строительных норм и правил, допущенных еще на стадии проектирования спековских домов. Многие дефекты относятся к категории критических, исправить которые невозможно. Совокупная стоимость устранения всех недостатков превысит стоимость нового строительства, заявляют в ОНФ.

«Три поросёнка»: предыстория строительства и претензий к жилому фонду на Спекова

15:28, 18.11.2019 6966 Дома на ул. Спекова, известные в народе как "три поросенка". Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

По информации ИА REGNUM даже в документах Росреестра «экспериментальные» дома в Бийске проходят, как «машино-место».

В ОНФ уверяют, что по ряду признаков дома на Спекова можно считать самостроем, не введенным в эксплуатацию надлежащим образом.

— Народный фронт занимается проблемой «спековских» домов давно. Мы постоянно на связи с жильцами, которые считают, что их законные права были нарушены еще при первоначальном переселении на улицу Спекова. Некоторым предоставили неравноценное по площади жилье в нарушение требований Жилищного кодекса РФ. Например, 15 вместо 26 квадратных метров. Поэтому мы призываем минстрой и администрацию Бийска при расселении соблюсти права 100 процентов жильцов «спековских» домов – и тех, кого заселили сюда в 2012 году в рамках адресной программы, и тех, кто позже купил здесь квартиры, оказавшиеся непригодными для проживания, — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Бийский рабочий