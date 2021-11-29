Бийск: Омикрон уже завезли в Россию? Коротко о ситуации с COVID на 29 ноября
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Новый штамм «Омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, считают в центре «Вектор»
- За последние сутки в России выявлено 33 548 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 224 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 30 646 человек.
- Первые и основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости человека и головных болях, при этом редко повышается температура или болит горло, заявила председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе. При этом оказалось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови.
- Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже в России – так считает сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый. По его мнению, источником распространения этого варианта инфекции являются люди, недавно посещавшие Египет.
- Штамм COVID «Омикрон» в России не обнаружен —утверждают эксперты Роспотребнадзора. В оперативном штабе сообщили, что случаев заражения омикрон-штаммом в России пока не выявлено, российские скрининговые тесты способны обнаружить эту мутацию.
- Пикет против введения QR-кодов для посещения различных учреждений и заведений прошел в воскресенье в Екатеринбурге. Проведение пикета на 100 человек согласовано министерством общественной безопасности Свердловской области. Кроме того, пикет против введения QR-кодов провели общественники Красноярска.
- В России остается страх перед вакцинацией из-за того, что люди легче верят в то, что их хотят в очередной раз обмануть, чем в то, что кто-то старается сделать что-то хорошее, заявил главврач Психбольницы № 1 им. Н.А. Алексеева (известна как «Кащенко») Георгий Костюк. Он связывает страхи и с тем, что в начале пандемии многие эксперты выступали с противоречивыми заявлениями.
- Новый штамм коронавируса «Омикрон» чаще распространяется среди непривитых людей в возрасте от 20 до 30 лет.
- Британский премьер Борис Джонсон заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен передаваться между полностью вакцинированными людьми.
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16:43, 28.11.2021 577