Бийск: Омикрон-штамм назвали живой вакциной: коротко о ситуации с COVID на 8 декабря
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Новый штамм коронавируса «омикрон» может выступить как живая вакцина из-за сниженной патогенности
- Штамм коронавируса «Омикрон» может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
- За прошедшие сутки в России диагностировали 31 096 новых случаев заражения коронавирусом.
- За сутки умерли 1192 заболевших коронавирусом.
- Заболевшим коронавирусом не рекомендуется переливать плазму крови переболевших COVID-19. Это следует из обновленной рекомендации ВОЗ, пишет РБК. Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние исследования говорят о том, что оно (переливание кровяной плазмы) не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени.
- В России на фоне появления нового штамма коронавируса не требуется введение дополнительных ограничительных мер, включая закрытие границ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что если человек не вакцинируется от коронавируса, то он должен принять ряд ограничений. В эфире телеканала НТВ омбудсмен заявила, что заставлять прививаться нельзя, но нужно побуждать людей, убеждать и с уважением относиться к их внутреннему миру, но и они должны с уважением относиться к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, но и для того, чтобы большее количество людей оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием.
СМИ: из-за омикрона россиянам продлят каникулы, а школьников отправят на дистант
08:14, 07.12.2021 2490