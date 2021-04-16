Бийск: Олигарх Ротенберг построит горнолыжный комплекс в Алтайском крае

2

Он стал прямым владельцем горнолыжного проекта на «Бирюзовой Катуни», первые инвестиции оцениваются в 2,4 млрд рублей.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг стал единственным владельцем ООО «Новые вершины», которое анонсировало строительство горнолыжного кластера в Алтайском крае, сообщает «Коммерсантъ». Согласно ЕГРЮЛ, до 14 апреля 100% в компании принадлежало партнеру Ротенберга по другому алтайскому проекту — «Сфера леса» — Кириллу Светличному. ООО «Новые вершины», по данным «СПАРК-Интерфакс» зарегистрировано в селе Алтайское Алтайского края в мае 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб.

В начале марта Кирилл Светличный принимал участие во встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями туристического бизнеса Республики Алтай и Алтайского края. Он в статусе исполнительного директора «Новых вершин» рассказал о планах компании создать в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» горнолыжный кластер, который будет включать от двух до четырех подъемников, общей пропускной способностью до 5,7 тыс. человек в час, около 12 горнолыжных трасс протяженностью до 20 км с перепадом высот до 440 м.

По словам Кирилла Светличного, первая очередь проекта с общим объемом инвестиций порядка 2,4 млрд руб. предполагает строительство одного подъемника и 5 км трасс. Общая площадь курорта, по данным инвестора, составит 285 га. Проектом предусмотрено строительство от двух до четырех гостиниц уровня от 3 до 5 звезд.

Напомним, выручка АО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в 2020 году составила 22,7 млн рублей. Чистый убыток — 13 млн.

Праздник «Цветение маральника» откроет летний туристский сезон на Алтае

12:40, 12.04.2021 791

Бийский рабочий