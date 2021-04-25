Бийск: Ольга Бузова собрала полный торговый центр фанатов в Барнауле

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Бузова приехала в алтайскую столицу, чтобы провести промо-акцию в одном из торговых центров.

Певица, телеведущая и звезда Инстарам Ольга Бузова 24 апреля прилетела в Барнаул. Звезда приняла участие в промо-акции, которую устроила популярная сеть косметики и парфюмерии в барнаульском ТЦ.

На мероприятии Бузова презентовала свою палетку «Под звуки поцелуев», сфотографировалась с фанатами и раздала желающим автографы, пишет «Толк».

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На фотографиях с мероприятия видно, что посмотреть на артистку собрались толпы людей. В торговом центре буквально не было свободного места. Поклонники расположились перед сценой и на нескольких этажах здания. Многие пользователи сети были возмущены, что организаторы устроили такое скопление людей, отметив, что многие собравшиеся были без масок и за этим, видимо, никто не следил.

На свой странице в Инстаграм Бузова рассказывала о перелете в Барнаул, показала погоду в городе и отель, в котором остановилась. Кроме того, после мероприятия артистка отправилась на причал местного яхт-клуба, где неизвестный поклонник устроил ей сюрприз, запустив в небо фейерверк.

Бийский рабочий