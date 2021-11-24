Бийск: Около миллиарда рублей направят в 2022 году на увеличение зарплат бюджетникам

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Около миллиарда рублей дополнительно направят в 2022 году на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы

В рамках последовательного решения задачи увеличения доходов граждан Алтайского края по инициативе Губернатора Алтайского края Виктора Томенко ко 2 чтению закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» увеличены расходы на оплату труда неуказным категориям работников бюджетной сферы на 986 млн. рублей.

Индексация будет предусмотрена дважды в течение 2022 года и составит 6,4% с 1 января 2022 года и 4% с 1 октября 2022 года.

Общий темп роста заработной платы работников — 10,9%.

Предлагаемое повышение оплаты труда позволит сохранить сложившуюся дифференциацию в оплате труда разных категорий работников и учитывает новый размер МРОТ, отмечают в Управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Напомним, проектом закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы уже предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, на 15,9% с 1 января 2022 года.

В 2022 году у бюджетников Алтайского края вырастут зарплаты

09:33, 13.10.2021 1095

Бийский рабочий