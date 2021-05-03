Бийск: Окликание предков и Поливальный понедельник: народный календарь на 3 мая

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Народный праздник Окликание предков отмечается 3 мая.

Народная легенда гласит, что в этот день души умерших предков, которые тоскуют по земной жизни, могут навестить мир живых. Исчезают преграды между мирами. Но одна все же остается. Чтобы душа близкого человека смогла переступить черту и ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать. Только так она получит возможность до полуночи погостить здесь.

С погоста душа летит вслед за родственником в дом, где смотрит, как живут потомки, что стоит на столе, не голодают ли они. Считается, что души умерших в дни поминовения питаются паром, поэтому специально готовят горячие блюда. После проведенного рядом с близкими людьми на этом свете дня, в 12 часов ночи душа возвращается в свой мир.

На Руси в этот день с самого утра, после зажжения поминальных свечей и лампад у икон, старшие в семье женщины шли на кладбище. Там, на могилах умерших родственников, они звали их, плакали и жаловались, как плохо им живется, как они скучают и горюют. Этот обряд считался ключом, который отпирает вход в этот мир. Если кладбище было далеко, можно было окликать с порога дома. Главное – делать это искренне и не стесняться окружающих.

Этот день был важен для всех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу 3 мая считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — то стоит подождать.

Кроме того, в первый понедельник после Пасхи, каждого года отмечается народно-православный праздник Поливальный понедельник. По традиции, в Поливальный понедельник обливают водой девушек. Считается, что это придает им еще больше красоты, здоровья и защищает от болезней. Также существует обряд поливать домашнюю скотину, кур, гусей, лошадей.

Народные приметы на 3 мая:

Синий небосвод при безветрии – к скорому дождю.

День выдался солнечным и ясным, значит, таким же будет и лето.

Если с самого утра в Поливальный понедельник зарядил дождь, значит, и лето будет дождливым.

Если птицы вернулись из теплых стран, но не поют – еще будут морозы.

Бийский рабочий