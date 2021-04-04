Бийск: Охотников Алтайского края предупредили о риске заражения птичьим гриппом

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Территория края находится в зоне повышенного риска по возникновению гриппа птиц.

В связи с проведением весенней охоты на водоплавающую дичь в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края напоминают, что территория региона находится в зоне повышенного риска по возникновению гриппа птиц, поскольку здесь проходят основные миграционные потоки водоплавающей птицы.

В ведомстве пояснили, что это вирусное заболевание поражает диких, синантропных и сельскохозяйственных птиц. Дикие перелетные птицы, а особенно утки, могут являться переносчиками и естественным резервуаром инфекции. Они могут способствовать распространению заболевания на огромные расстояния, особенно если они прилетают из стран азиатского региона, неблагополучных по гриппу птиц (Китай, Корея, Вьетнам), а также могут служить источниками возникновения гриппа у домашней птицы. Основными признаками больной птицы являются ее слабость, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, синюшность видимых слизистых оболочек, возможны частичная парализация и мышечные судороги. При обнаружении или отстреле такой утки охотник должен сообщить в государственную ветеринарную службу района, если нет такой возможности — сжечь тушку.

Чтобы не занести грипп на птицу своих подворий, важно соблюдать простые правила:

не привозить необработанную птицу домой;

при потрошении избегать загрязнения окружающих предметов и почвы;

после обработки птицы все биологические отходы следует захоронить на возможно большую глубину;

соблюдать правила личной гигиены при работе с птицей (как можно чаще мыть руки с мылом);

при кулинарной обработке птицу хорошо проваривать или прожаривать, кухонный инвентарь тщательно промывать;

после охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить на солнце.

В Роспотребнадзоре Алтайского края предупредили об активности клещей

10:31, 03.04.2021 357

Бийский рабочий