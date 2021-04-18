Бийск: Огромные хлопья: Бийск накрыл апрельский снегопад

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Зима не торопится покидать регион.

Синоптики краевого ЦГМС предупреждали жителей Алтайского края, что в ближайшие дни в регионе местами образуется временный снежный покров. Интересно, что в Бийске прогноз снега не обещал. На субботу 17 апреля в городе прогнозировали лишь дождь, поэтому начавшийся снегопад стал настоящим сюрпризом.

С самого утра в Бийске небо затянули серые тучи, погода была пасмурной и капал дождь, как и обещали синоптики. Однако после, капли дождя сменили огромные снежные хлопья, которые резко и стремительно начали сыпаться на город. Апрельский снегопад выглядел очень эффектно, крупные снежинки падали на, уже успевшую зазеленеть, траву.

Кончился снегопад так же быстро, как и начался. Хлопья почти сразу растаяли, а в доказательство того, что погодная аномалия действительно была, остались лишь фото и видео бийчан, которые они опубликовали в соцсетях.

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Бийский рабочий