Бийск: Одна вакцина от гриппа и ковида. Коротко о ситуации с COVID на 8 октября
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Расслабленность населения и низкий уровень вакцинации назвали главными причинами высокой смертности от ковида
- За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 20 330 человек.
- Второй день подряд от COVID в России умерли более 900 человек. За день в стране умерли 924 человека и зарегистрировали 27,5 тыс. случаев заболевания. Это максимальный суточный прирост зараженных с начала года. В столице впервые с июля число заболевших превысило 5 тыс.
- Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам ещё более 5,1 млрд руб. на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.
- Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года.
- Рост смертности от коронавируса в России, несмотря на вакцинацию, может быть связан с несколькими факторами. Главным фактором роста смертности служит низкий уровень вакцинации. Среди других факторов, которые увеличивают число смертельных исходов, дельта-штамм, расслабленность населения, которое перестало активно сдавать тесты и заботиться о средствах индивидуальной защиты. Еще один фактор, который влияет на летальность болезни, — погода и климат.
- Время поставки моделей iPhone 13 увеличилось из-за вспышки коронавирусной инфекции во Вьетнаме, где собираются некоторые из частей смартфона. В частности, проблемы в цепочке поставок связаны с ограниченным выпуском модулей камеры, так как значительная часть деталей выпускается во Вьетнаме
- Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер на 63-м году жизни от коронавирусной инфекции.
- Актера Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, перевели в реанимационное отделение.
Непривитых чиновников мэрии Бийска отстраняют от работы
16:03, 07.10.2021 1189