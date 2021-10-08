ГОРНЯК22 08.10.2021
Алтайский край

Бийск: Одна вакцина от гриппа и ковида. Коротко о ситуации с COVID на 8 октября

Горняк22
6 минут Ago

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Расслабленность населения и низкий уровень вакцинации назвали главными причинами высокой смертности от ковида

  • За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 20 330 человек.
  • Второй день подряд от COVID в России умерли более 900 человек. За день в стране умерли 924 человека и зарегистрировали 27,5 тыс. случаев заболевания. Это максимальный суточный прирост зараженных с начала года. В столице впервые с июля число заболевших превысило 5 тыс.
  • Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам ещё более 5,1 млрд руб. на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.
  • Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года.
  • Рост смертности от коронавируса в России, несмотря на вакцинацию, может быть связан с несколькими факторами. Главным фактором роста смертности служит низкий уровень вакцинации. Среди других факторов, которые увеличивают число смертельных исходов, дельта-штамм, расслабленность населения, которое перестало активно сдавать тесты и заботиться о средствах индивидуальной защиты. Еще один фактор, который влияет на летальность болезни, — погода и климат.
  • Время поставки моделей iPhone 13 увеличилось из-за вспышки коронавирусной инфекции во Вьетнаме, где собираются некоторые из частей смартфона. В частности, проблемы в цепочке поставок связаны с ограниченным выпуском модулей камеры, так как значительная часть деталей выпускается во Вьетнаме
  • Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер на 63-м году жизни от коронавирусной инфекции.
  • Актера Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, перевели в реанимационное отделение.

Одна вакцина от гриппа и ковида. Коротко о ситуации с COVID на 8 октября 1

Непривитых чиновников мэрии Бийска отстраняют от работы

16:03, 07.10.2021 1189

 

Бийский рабочий

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