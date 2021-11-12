Бийск: Один из бийских подростков, до смерти избивших мужчину, пойдет под суд

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Стали известны подробности конфликтной истории с подростками из Бийска, в ходе которой погиб мужчина

В августе в сквере Ленинградском двое подростков распивали спиртное с 45-летним мужчиной. Между ними произошел конфликт, в ходе которого ребята избили взрослого. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас утверждено обвинительное заключение в отношении одного из подростков. «БР» узнал подробности резонансного дела. За помощь в подготовке материала благодарим Марию Уманец, старшего помощника прокурора Бийска.

Бийские подростки 13 и 15 лет до смерти избили мужчину в сквере Ленинградский

16:46, 28.08.2021 10881

Атмосфера, сюжет и обилие маргинальных персонажей напоминает что-то из Чака Паланика. В какой-то момент даже забываешь, что знакомишься с реальным уголовным делом о людях, которые ходят по тем же улицам. Конечно, Бийск давно не претендует на звание города «высокой культуры быта», но чтоб настолько…

Напомним, главные «герои» — подростки 13 и 15 лет. Под суд пойдет только один из них — тот, что постарше. Другой возраста уголовной ответственности не достиг. Называть их имена мы, конечно, не имеем права, но чтобы не путать читателя, пусть условно старший будет Сашей, а младший — Васей.

На одной волне

Началось все того, что августовским вечером Саша поссорился с мамой. Причиной стал мобильник. Мама забрала у сына телефон. Тот в отместку ушел из дома.

Тут надо отметить, что парень стоит на учете у психиатра с диагнозом «расстройство поведения». То есть за ним отмечается тенденция действовать спонтанно, со вспышками гнева, не особо принимая в расчет последствия. Однако экспертиза дает однозначный ответ: в ту ночь признаков какого-либо временного расстройства психики не было. Только алкогольное опьянение.

Его Саша «заработал» на пару с приятелем Васей. То, что Васе всего 13 лет, Саша уверяет, что не знал. Думал, ровесники.

Вася, судя по всему, тоже ребенок непростой. У него также есть психические отклонения. Выражаются они в частой смене характера, неожиданных вспышках агрессии. Кстати, агрессию эту Вася нередко направляет на свою же семью.

Дружит Вася в основном с детьми, которые тоже имеют проблемы с психикой. Найти контакт с другими не получается. Еще Вася часто убегает из дома, бродяжничает, выпивает, курит. В свои 13 лет он состоит и на учете в полиции, и в комиссии по делам несовершеннолетних при мэрии. Везде характеризуют мальчишку отрицательно.

Когда вечером за ним зашел приятель, мама не стала задерживать Васю дома. Знала, что иначе дело обернется скандалом.

Подростки ушли.

Версия первая: сам виноват

Что было дальше, а точнее кто, с кем, когда и что выпивал, наверное, точно уже не установить. Ребята не раз меняли показания, но суть сводилась к тому, что пили в ту ночь они много. Точно были пиво и водка. Где-то на дистанции были еще «доширак», сухарики и лимонад.

Подростки говорят, что купить алкоголь им помог случайный прохожий. К тому они сначала обратились за сигареткой. Тот пожурил, мол, еще маленькие, чтобы курить, но в итоге протянул пачку. Диалог задался, и ребята попросили мужчину купить им пива. Себе мужчина купил водку. Решили соображать на троих в сквере Ленинградском. По другой версии, пили только водку, запивая минералкой, а пиво было «до».

Затем незнакомец якобы стал буйно себя вести, толкать ребят. Те решили защищаться и повалили мужчину на землю.

Младший, Вася, принялся пинать собутыльника с подскоком на одной ноге, чтобы удары приходились валяющемуся мужчине по лицу. Саша изначально говорил, что он всего-то раза три пнул мужчину по бедру и нанести серьезных повреждений не мог — был в мокасинах с мягкой подошвой.

После этого друзья прошерстили карманы поверженного, нашли старенький телефон, 100 рублей и удостоверение ветерана боевых действий. Затем подростки вернулись на лавочку.

Версия вторая: хотели помочь

В сквере Ленинградский отсутствует освещение, поэтому разглядеть происходившее на видеозаписи камер наблюдения не представляется возможным. Фото: pixabay.com

В ту ночь случайный прохожий был не единственным, с кем ребята «общались». Была еще одна компания — молодых людей лет по тридцать, которые выпивали в том же сквере.

Вася, который в компании подростков, похоже, был лидером, решил с ними познакомиться и на время покинул друга и мужчину. Подошел, что-то спросил. Ему грубо ответили, что 13-летнему пацану не понравилось, и он начал меряться силой с парнями. По словам Саши, выглядели те внушительно, но разгоряченного Васю это не остановило. Немного потолкавшись, Вася и молодые люди отошли в сторону, о чем-то поговорили, и Вася вернулся к приятелю. «Пойдем до бати», — сказал Вася. Друг понял, что под «батей» тот имел в виду их случайного знакомого.

Ребята вернулись к мужчине. Он был сильно пьян, лицо вздуто и в крови, рот почти не открывался. Мужчина тяжело, с хрипами, дышал.

Вася подошел к нему, несколько раз ударил ладонями по щекам. Но потом пощечины переросли в удары, а когда мужчина упал с лавочки, подросток принялся избивать мужчину ногами. Саша говорит, что тоже пнул пару раз. Вот только с добрыми намерениями.

Якобы, ребята били мужчину, чтобы привести того в чувства. Они даже заботливо перевернули избитого, когда увидели, что у него из носа течет кровь, чтобы не захлебнулся.

Версия третья: просто так

В очной ставке друг с другом подростки решили разделить удары поровну.

Сошлись на том, что нанесли мужчине десять ударов. Пять — Саша. Пять — Вася.

Почему они вообще решили избить мужчину, ребята так и не смогли пояснить. Решили, что это просто так подействовал алкоголь.

Спьяну Саша предложить Васе избить мужчину, а в ответ Вася то же самое предложил Саше. В общем, пошли и избили. Остановились только когда услышали хруст ломающихся ребер.

Потом вернулись на лавочку, а через какое-то время заметили, что мужчина немного отполз и перевернулся. Вася пошарил по карманам, забрал удостоверение, телефон, и друзья пошли дальше.

Той ночью у них было еще много других встреч, но их подростки почти не помнят, опять же, ссылаясь на алкоголь.

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Насыщенная ночная жизнь

Зато ребят той ночью у сквера Ленинградский запомнили.

Еще когда подростки пинали мужчину, их окликнул прохожий. Мужчина крикнул, чтобы те прекратили. Тогда ребята подошли к нему, и один из них кулаком ударил прохожего по лицу. Мужчина понял, что может получить еще больше, испугался и побежал прочь. Кто-то из подростков побежал за ним. Прохожий заскочил в магазин, но там его догнал один из ребят, которым мужчина сделал замечание. Ребенок еще раз со всей силы ударил по лицу и, похоже, собирался добавить, но на выручку прохожему вышла продавщица. Она и заступилась.

Подростков знали местные. Иногда ребята избивали тут бездомных. Фото: pixabay.com

Сами ребята рассказывали, что той ночью познакомились с мужчиной, который представился токсикоманом. Его они попросили помочь перенести избитого в брошенную машину, припаркованную неподалеку. Вася сказал, что автомобиль его. Затея не удалась, мужчина был тяжелым. Тогда токсикоман предложил подогнать машину к «телу», но 13-летний подросток отказался, ссылаясь на то, что пьян. Незнакомец предлагал другие варианты, но в итоге дело закончилось тумаками от подростков.

Затем ребята решили прогуляться по району.

Район их знал хорошо — от продавцов магазинчиков «пьяного квартала» до бездомных, которых подростки порой избивали.

На сей раз Вася предложил попугать прохожих. Пугать решили удостоверением, которое забрали у избитого. В темноте все равно никто не разглядит, что в нем. Жертв искали у ночных алкомаркетов. Говорили, что они из полиции, и обещали достать пистолет. Но любители ночной жизни подростков всерьез не воспринимали.

Услышав «Гуляй, мальчик», обиженный невниманием Вася вырвал из рук одного из таких зрителей банку коктейля, и ребята с ним пошли в брошенную машину, где и распили «добычу».

К середине ночи в парк пришел еще один мужчина. С недавних пор он завел дружбу с бомжем, о котором отзывался как об умном и интеллигентном мужчине, а потому порой выносил тому что-нибудь поесть и выпить. На сей раз, это были водка и шаурма. Но интеллигентного бродяги не было. Зато в парке были странные подростки.

Они подсели к мужчине, тот понял, что ребята агрессивные, и чтобы избежать конфликта, предложил им выпить. Так и сидели: выпивали, разговаривали. Вася порой оставлял компанию, чтобы дойти до избитого мужчины (он был всего в нескольких метрах). Каждый раз подросток подходил и пинал лежащего. Как только 13-летний Вася отлучился в очередной раз, ночной собеседник по-быстрому сбежал, забыв на лавочке портмоне. Друзья опустошили кошелек, забрав деньги и карточки.

Криминальное похмелье

Жители этого района говорят, что часто видят в сквере Ленинградский людей на земле. Как правило это те, кто отсыпается после ночных попоек. Фото: Сергей Кулыгин, БР

Ближе к утру обоих сморило. Спали там же, на травке. Первым проснулся Саша. Он дошел до мужчины, которого они с другом избили. Он лежал на том же месте. Саша попробовал, есть ли пульс. Не было. Потрогал кожу. Холодная.

На улице меж тем началась другая жизнь. В парке появились «женщины с лыжными палками», как назвал их подросток. Саша испугался, что его заметят, и вернулся к другу, растолкал того и сообщил, что мужчина умер. Вася никак не отреагировал — спал спьяну.

Любительницы скандинавской ходьбы лежащего на земле мужчину заметили сразу, но большого значения этому не придали, поскольку в сквере Ленинградском часто можно увидеть пьяных, которые тут отсыпаются. Они успели пройти по скверу несколько кругов, прежде чем надумали позвать кого-то на помощь мужчине.

Обратились к дворнику. Тот вызвал полицию.

Ребята к тому времени уже разошлись. Младший Вася смог добраться до дома. Утром в дверь его квартиры позвонили соседи и сообщили маме, что сын спит в подъезде. Та отнесла его в дом.

Старший Саша пошел в гости к другу. Ему он рассказал о случившемся ночью, что избитый ими мужчина умер. Друг помог приятелю переодеться (одежда была в крови), и тот поехал на работу к матери, в торговый центр. Маме он ничего не говорил.

Личности ребят установили уже вскоре, как и личность избитого мужчины. Он жил неподалеку. В семье говорят, что пить он начал после потери работы. На той же почве разошелся с женой. У него остался 10-летний ребенок и мать с болезнью Альцгеймера.

Экспертиза показала, что мужчина умер от многочисленных повреждений, в том числе черепно-мозговой травмы с острой субдуральной гематомой.

P. S.

Несмотря на то, что мимо мужчины проходили различные люди, до утра никто не вызвали ни полицию, ни скорую — все думали, что он пьян. Фото: kievpravda.com

Сейчас старшему из ребят предъявлено обвинение по статье УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Его младший товарищ, в силу возраста, уголовной ответственности не подлежит. В суде он будет проходить как свидетель обвинения. Его мама сообщила, что после случившегося его психическое состояние ухудшилось, и ребенка направили на лечение в краевую психбольницу. За месяц до случившегося ее сын полностью перестал пить таблетки, выписанные ему в психдиспансере, а заставить его принимать их она не могла.

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Бийский рабочий