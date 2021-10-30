Бийск: Один укол и QR-код ваш: в регионах России отмечается дефицит «Спутника Лайт»

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Россияне выбирают «Спутник Лайт», чтобы побыстрее получить QR-код.

Так, в Санкт-Петербурге сложился дефицит облегченной версии вакцины. Как сообщает «Газета.RU», препарат «Спутник Лайт» там закончился, когда его завезут — пока неясно. В Нижегородской области новую партию однокомпонентной вакцины ждут лишь к середине ноября. Нехватку однокомпонентной вакцины испытывают также больницы Екатеринбурга.

Отметим, что в медучреждениях Бийска проблемы с наличием «Спутника Лайт» тоже в последнее время периодически возникали. Однако они решались за пару дней и у бийчан пока есть возможность получить однокомпонентную вакцину.

Эпидемиологи подтверждают, что количество обращений за вакцинацией «Спутником Лайт» в последнее время резко увеличилось. Это связано с удобством вакцины — поставил один компонент и считаешься привитым. При том, что между двумя уколами «Спутника V» должно пройти три недели и без второй прививки QR-код, необходимый для посещения ряда общественных мест, получить нельзя.

Отметим, что согласно данным официального сайта вакцины «Спутник Лайт», иммунитет от коронавируса после прививки начинает формироваться через неделю и достигает максимума спустя месяц. Срок действия вакцины 4-5 месяцев. В основном ее рекомендуют тем, кто ранее уже был вакцинирован, или тем, кто переболел коронавирусом.

Вакцина «Спутник лайт» поступит в Бийск

12:42, 29.07.2021 3140

Бийский рабочий