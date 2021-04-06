Бийск: Одиночный пикет против награждения Дмитрия Попова прошел в Барнауле

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Пикетчик вышел на бульвар Защитников Сталинград с плакатом: «Медаль Попову не закроет дыры в медицине края».

Житель Барнаула провел одиночный пикет против награждения медалью министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Об этом в соцсетях сообщили активисты краевого отделения Ленинского коммунистического союза молодёжи.

Пикетчик вышел на бульвар Защитников Сталинград с плакатом: «Медаль Попову не закроет дыры в медицине края».

В соцсетях активисты организации отметили, что считают «нелепым и незаслуженным» награждение главы алтайского ведомства памятной медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Они напомнили, что Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири. А также отметили, что в опросе сообщества Barnaul 22 — 79,8% проголосовавших выступило против награждения министра.

Глава алтайского минздрава получил медаль за особый вклад в борьбу с COVID-19

08:20, 04.04.2021 473

Бийский рабочий