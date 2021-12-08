Бийск: Очнулся – гипс: за неделю жертвами гололёда в Бийске стали порядка 200 человек

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И это только те, кто в течение недели обратился за помощью в травматологический пункт Центральной городской больницы

Коммунальщики, как рассказывают чиновники, ежедневно ведут борьбу с гололедом. Тонны песка рассыпают, только вот где непонятно. Ходить по тротуарам даже на центральных улицах сложно. Не все собственники торговых точек и управляющие организации посыпают песком территорию, которую обслуживают.

Подтверждением этому становятся многочисленные обращения бийчан, пострадавших на улицах Бийска, в травмпункт города. Итоги минувший «голаледной» недели — печальные.

За неделю официально зарегистрировано 198 обращений жителей с травмами. На пешеходных переходах пострадали 16 человек, больше 70 бийчан получили травмы во дворах, 50 — в междворовых проездах и примерно столько же пострадали на дорогах. Более тяжелые увечья получили 20 человек, им потребовалась госпитализация.

Чиновники мэрии каждый день публикуют данные о том, где работают коммунальщики и какой объем был выполнен. Однако, как пишут бийчане, далеко не всегда отчеты совпадают с тем, что происходит в реальности.

Поэтому перед выходом на улицу лучше позаботится о своей безопасности самому. Пожалуй главное требование в такую непогоду — использовать малоскользящую обувь. Можно прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, советуют специалисты, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту. Еще вариант — натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Выйдя на улицу, передвигаться следует очень осторожно, наступая сразу на всю подошву. При движении ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. В том случае, если вы все же поскользнулись, постарайтесь тут же присесть, этим вы снизите высоту падения и смягчите удар о землю или, в данном случае, лед.

Алтайский врач-травматолог рассказал, как вести себя при гололёде

16:16, 21.11.2021 1551

Бийский рабочий