Бийск: Очевидцы выдвинули свои версии причины ДТП на переезде, в котором погибли дети

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В селе Наумово 1 декабря простились с тремя школьниками, погибшими в аварии с поездом

29 ноября на железнодорожном переезде в Тальменском районе произошло столкновение легкового автомобиля и снегоуборочного поезда. В результате ДТП погибли трое 8-летних детей – девочка и два мальчика. Водитель и еще один ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что в машине находились педагог и ее 8-летние ученики, которых она подвозила домой.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи. Им предстоит выяснить не только то, как автомобиль оказался на ж/д путях, но и разобраться почему педагог сама решила везти детей из школы.

Как сообщают «Вести Алтай», школьники проживали в селе Наумово. Сельской школы и детсада там нет, а потому 50 школьников ежедневно добираются на учебу в соседнее село Луговое. Детей возит новый школьный автобус.

В день аварии уроки у второго класса закончились раньше и учитель не стала дожидаться автобуса. Сама педагог живет в противоположной стороне, в селе Забродино, возможно она торопилась в райцентр и решила подвезти учеников сама. В Минобразования рассказали, что в классе женщины учился и ещё один ребёнок из Наумово, но в день трагедии он из-за болезни пропустил школьные уроки.

Автомобиль проехал от школы примерно 2 км, столько же оставалось до села Наумово, где жили дети. Очевидцы сообщают, что женщина перед переездом обогнала несколько автомобилей и выкатилась перед поездом. Она якобы остановилась на красный запрещающий сигнал, но в последний момент, буквально перед локомотивом, её автомобиль все же оказался на рельсах.

Кроме того, есть версия, что женщина могла отвлечься на телефон.

— Утверждают, что время её нахождения в WhatApp соответствует как раз аварии. Может, на телефон отвлеклась, я не буду утверждать, лучше обратиться к характеристикам правоохранительных органов на эту женщину, — рассказал Александр Кобзов, глава Луговского сельсовета.

Местные отмечают и то, что после аварии переезд привели в идеальное состояние, а вот до этого здесь был жуткий гололёд.

— Я проживаю в этом селе и каждый день проезжаю через переезд, где всё это случилось. Да, он был почищен. Но там был каток. А теперь он просто блестит, и обочины расширили, а то люди, машины на проезжей части ставили, — пишут в соцсетях.

Однако глава Луговского сельсовета уверяет, что к состоянию дороги и переезда вопросов не было.

В машине, сбитой поездом в Алтайском крае, находились педагог и ее ученики

18:10, 29.11.2021 1669

Бийский рабочий