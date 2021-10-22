Бийск: Очередной антирекорд: статистика COVID по Алтайскому краю на 21 октября
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В Алтайском крае за сутки зарегистрирован 391 случай коронавируса, выздоровел 131 пациент, умерло 24 человека, от COVID-19-24.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 391 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 118,
- Бийск — 40,
- Рубцовск — 37,
- Заринск — 16,
- Яровое – 15,
- Камень-на-Оби — 13,
- Бийский район — 10,
- Ключевский район — 9,
- Локтевский, Павловский, Топчихинский районы — по 8 заболевших,
- Табунский, Третьяковский районы — по 7 заболевших,
- Зональный, Рубцовский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 6,
- Алейский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский, Шипуновский районы — по 5,
- Алейск, Курьинский, Михайловский, Романовский, Тогульский, Троицкий районы — по 4,
- Мамонтовский, Родинский, Тальменский районы — по 3,
- Новоалтайск, Егорьевский, Красногорский, Целинный районы — по 2,
- Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский районы — по 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 244 человек, в т. ч. 6356 детей. Выздоровели 60 823 человека (+ 131). Умерли 5 999 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 674 человека (+ 22); иные причины смерти – 1 325 человека (+ 2).
По состоянию на 21 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3730 человек. Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 798, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.
Минздравом края развернуто 4509 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 357. Резервных коек — 386.
23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
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12:24, 21.10.2021 3467