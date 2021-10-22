ГОРНЯК22 22.10.2021
Алтайский край

Бийск: Очередной антирекорд: статистика COVID по Алтайскому краю на 21 октября

Горняк22
7 часов Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрирован 391 случай коронавируса, выздоровел 131 пациент, умерло 24 человека, от COVID-19-24.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 391 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 118,
  • Бийск — 40,
  • Рубцовск — 37,
  • Заринск — 16,
  • Яровое – 15,
  • Камень-на-Оби — 13,
  • Бийский район — 10,
  • Ключевский район — 9,
  • Локтевский, Павловский, Топчихинский районы — по 8 заболевших,
  • Табунский, Третьяковский районы — по 7 заболевших,
  • Зональный, Рубцовский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 6,
  • Алейский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский, Шипуновский районы — по 5,
  • Алейск, Курьинский, Михайловский, Романовский, Тогульский, Троицкий районы — по 4,
  • Мамонтовский, Родинский, Тальменский районы — по 3,
  • Новоалтайск, Егорьевский, Красногорский, Целинный районы — по 2,
  • Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский районы — по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 244 человек, в т. ч. 6356 детей. Выздоровели 60 823 человека (+ 131). Умерли 5 999 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 674 человека (+ 22); иные причины смерти – 1 325 человека (+ 2).

По состоянию на 21 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3730 человек. Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 798, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.

Минздравом края развернуто 4509  коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 357. Резервных коек — 386.

23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Очередной антирекорд: статистика COVID по Алтайскому краю на 21 октября1

Стало известно, как и где в Алтайском крае будет работать система QR-кодов

12:24, 21.10.2021 3467

Бийский рабочий

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