Бийск: Очередное здание торговой сети «Холди» продают в Бийске

5

34 млн руб. просят за здание супермаркета в Бийске

В Бийске продолжают продавать бывшие магазины сети «Холди».

Очередное здание выставили на продажу за 34 млн руб. Это супермаркет на Сенной, рядом с центральным рынком.

Площадь магазина — почти 1000 кв. м, также имеется право пользования на условиях договора аренды земельного участка, общей площадью 5,4 тыс. кв. м.

Продавец прямо как в «магазине на диване» обещает, что позвонившие именно сегодня смогут получить дополнительную скидку.

Отметим, что это уже не первое здание «Холди», которые продают в Бийске. Так же в продаже двухэтажное здание в районе училища №46, а одно из самых приметных было на улице Ленина — круглой формы, рядом с кинотеатром «Алтай».

Бийский супермаркет «Холди» на Ленина выставили на продажу

14:31, 05.06.2020 3208

С компанией было связано несколько громких дел о банкротстве, после чего холдинг начал распродавать часть своих супермаркетов, многие из которых выкупили федеральные сети — «Лента», «Пятерочка» и «Магнит».

Бийский рабочий