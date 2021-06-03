Бийск: Очень вредно: Онищенко призывает запретить товары Nestle, Coca-Cola и Mars

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По мнению бывшего главного санитарного врача, эта продукция «заведомо нездоровая» с высоким содержанием сахара

В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы отметил, что в России утрачена культура питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами. Сейчас дети в основном предпочитают «мусорную еду» в виде шоколадных батончиков и картофеля фри, а такая еда — тяжёлое испытание для эндокринной системы и всего организма в целом

— Нам надо возвращать культуру питания. Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно ее рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это. Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определенных видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте. Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти. Это должна быть комплексная программа: пропаганда здорового питания как такового, культура питания в семье, она у нас тоже абсолютно утрачена, — считает Онищенко.

Добавим, сама компания Nestle для своей внутренней презентации представила данные, что 60% ее продукции вредны для здоровья людей, а некоторые категории товаров никогда не станут частью здорового питания. Только 37% продуктов питания и напитков, производимых Nestle (исключая корм для животных и специализированное медицинское питание), превышают рейтинг 3,5 пункта в соответствии с системой здорового питания, принятой в мировом сообществе.

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16:51, 17.01.2021 933

Бийский рабочий