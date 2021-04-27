Бийск: Очистили Зелёный клин: первый масштабный субботник прошёл в Бийске

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В Бийске провели первый масштабный субботник.

Он прошёл в районе Зелёного клина. От мусора очистили территорию парка, а также береговую линию. Теперь главное — сохранить эту чистоту.

Почти два часа ушло у добровольцев, чтобы навести порядок, было собрано несколько десятков мешков мусора. Его сразу же смогли вывезти на полигон. В этот солнечный день грабли в руки взяли предприниматели, представители администрации, спортсмены, студенты, а также жители микрорайона Зеленый клин.

Бийчане возмутились работой коммунальщиков, поднимающих пыль на дорогах

16:41, 25.04.2021 1637

Бийский рабочий