Бийск: «Очень неудобно»: бийчанам не понравился перенос остановки на Зеленом клине

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Бийчане спорят из-за нового месторасположения остановки на улице Советской

Как сообщает «Бийскгортранс», после ремонта, с 11 октября, остановочный пункт «Стахановская», в сторону остановочного пункта «Кристалл», находится по новому адресу: ул. Советская, 206 (перед перекрестком).

Этот факт вызвал у бийчан недовольство – многие жители Зеленого клина посчитали новое расположение неудобным.

— Зачем перенесли остановку? Раньше было хорошо и удобно. Лучше бы парк достроили уже наконец!

— Остановка стоит пустая, видимо, диспетчеры еще не в курсе, что она с 11 октября работает. Как и раньше продолжают останавливаться на «Стахановоской»!

— Почему автобусы проезжают новую остановку, даже если стоят люди на ней, и останавливаются по-старому? Что, водителей не оповестили о переносе? Где садиться-то в итоге нужно?

Улица Советская. Остановка "Олимпиец" Фото: Анна Сабанова

Бийчане пишут, что водители автобусов не разобрались в переменах – многие либо вообще проезжают мимо новой остановки, либо останавливаются и на старой, и на новой.

А вот у водителей транспорта другое мнение – они считают, что остановка разгрузит перекресток к заправке и что новое решение – более безопасное, «а пешеходам можно и 50 метров лишних пройтись по свежему воздуху!»

Кстати, после ремонта улицы Советской перенесли и еще одну остановку — «Олимпиец». Ее «пододвинули» ближе к светофору.

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15:40, 12.10.2021 822

Бийский рабочий