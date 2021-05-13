Бийск: Обыкновенная жадность: Мишустин назвал причину роста цен на продукты питания

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По мнению премьера, одна из причин роста цен на продукты питания в стране – жадность производителей и торговых сетей.

Об этом он сказал, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы.

— И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей… У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах, — предупредил премьер-министр.

Михаил Мишустин пояснил, что многие бизнесмены подняли внутренние цены вслед за мировыми.

— А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на социально значимые товары. Поэтому правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов.

Михаил Мишустин напомнил, что правительство выделило около 15 млрд руб. на поддержку производителей муки, хлеба, сахара и другого агробизнеса. Также были введены долгосрочные компенсационные механизмы, а теперь экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, уточнил председатель правительства.

В апреле 2021 года, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), рост цен на продукты в мире достиг шестилетнего максимума. Подъем мировых цен на продовольствие является одной из причин подорожания продуктов и на внутреннем рынке РФ — под влиянием этого в 2020 году в России поднялись в цене, в частности, сахарный песок (рост на 64,5% в годовом выражении) и подсолнечное масло (25,9%).

По данным ФАО, обусловлено прежде всего подорожанием сахара, растительного масла, мяса, молочной продукции и зерновых. Сильнее всего выросли цены на сахар — на 3,9% за месяц и почти на 60% за год.

Как прогнозировали в конце февраля аналитики Bloomberg, влияние роста цен на продукты в мире окажется неравномерным и сильнее всего проявит себя в так называемых горячих точках — в крупнейших странах со средним уровнем доходов населения, которое тратит на еду большую часть потребительской корзины (среди них — Турция, Индия, Бразилия, Нигерия и Россия).

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14:35, 12.05.2021 737

Бийский рабочий