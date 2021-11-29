Бийск: Общественный транспорт Бийска украсят плакатами о вакцинации молодежи

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Информационную кампанию проводят активисты Народного фронта и Минздрав Алтайского края

В автобусах, троллейбусах и трамваях Алтайского края появятся плакаты, мотивирующие молодежь поставить прививку, сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края.

Информационная кампания проходит как часть акции взаимопомощи #МыВместе. Три тысячи плакатов сначала появятся в общественном транспорте и образовательных учреждениях краевой столицы, затем к информационной кампании присоединятся Бийск и Рубцовск. Аналогичные материалы будут размещаться и в социальных сетях.

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11:17, 15.11.2021 926

Бийский рабочий