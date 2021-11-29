ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Бийск: Общественный транспорт Бийска украсят плакатами о вакцинации молодежи

Горняк22
9 часов Ago

10

Информационную кампанию проводят активисты Народного фронта и Минздрав Алтайского края

В автобусах, троллейбусах и трамваях Алтайского края появятся плакаты, мотивирующие молодежь поставить прививку, сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края.

Информационная кампания проходит как часть акции взаимопомощи #МыВместе. Три тысячи плакатов сначала появятся в общественном транспорте и образовательных учреждениях краевой столицы, затем к информационной кампании присоединятся Бийск и Рубцовск. Аналогичные материалы будут размещаться и в социальных сетях.

Общественный транспорт Бийска украсят плакатами о вакцинации молодежи 1

Алтайские следователи рассказали, что грозит купившим документы о вакцинации

11:17, 15.11.2021 926

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В фотопроекте, посвященной Дню матери о своей маме – следователе Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Елене Бежан рассказывают ее дети — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В фотопроекте, посвященной Дню матери о своей маме – следователе Каменского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Елене Бежан рассказывают ее дети — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago
В чудесный, добрый праздник, посвященный самым близким и родным людям - мамам, о своей любимой мамочке рассказывают дети следователя Каменского...
Горняк22: В светлый и прекрасный день о любви к своей маме рассказал заместитель руководителя Славгородского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Владислав Вишняков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В светлый и прекрасный день о любви к своей маме рассказал заместитель руководителя Славгородского МСО СУ СКР по Алтайскому краю Владислав Вишняков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
9 часов Ago
Мама.. В детстве она ворковала над нашей колыбелью, не спала ночами, радовалась каждому новому жесту и слову, прощала шалости. Она...
Горняк22: Жительница Барнаула призывает обратить внимание на судьбу трудного подростка

Горняк22: Жительница Барнаула призывает обратить внимание на судьбу трудного подростка

Горняк22
9 часов Ago
Девочка-подросток Фото: pixabay.com Жительница Барнаула обратилась к алтайскому детскому омбудсмену с просьбой разобраться в жизненной ситуации девочки-подростка, которая пыталась проникнуть...

Читать по теме:

ВТОПЕ: