Бийск: Общественники предложили Мишустину компенсировать расходы на ПЦР отпускникам

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Россиянам, прибывающим из-за рубежа, предложили компенсировать расходы на два теста на COVID-19.

Союз потребителей предложил использовать для этого бюджетные средства, сказано в письме руководителя организации Петра Шелища главе правительства Михаилу Мишустин, сообщают «Известия».

— В преддверии отпуска граждане планируют свои траты и формируют определенный бюджет. Если государство накладывает на людей новые обязанности, расходы на которые граждане до этого момента не учитывали, то стоит профинансировать их исполнение из бюджета, — рассказал Петр Шелищ.

В письме в правительство Союз потребителей заметил, что в рамках программы ОМС тесты ПЦР проводят по назначению врача. Но на практике это не всегда возможно, уточнил Петр Шелищ. Жители регионов не успевают уложиться в необходимые сроки и сдать анализы бесплатно. В Союзе потребителей подсчитали, что граждане тратят на это из семейного бюджета более 20 тысяч, что для многих вызывает сложности.

Поэтому союз попросил правительство рассмотреть возможность проведения тестов за счет бюджетных средств. Проблему можно решить двумя путями: если Минздрав предоставит бесплатные лаборатории гражданам плюс установит стандартную стоимость анализа, в пределах которой и можно будет получить компенсацию.

В пресс-службе правительства сообщили, что предложение от Союза потребителей будет рассмотрено.

Напомним, с 1 мая граждане обязаны сдавать два теста ПЦР в течение пяти дней, если прибывают в Россию из-за границы.

Бийский рабочий