Бийск: Образовательные учреждения края оснастят камерами и фонарями на 119 млн рублей

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Их установят в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности.

Из краевого бюджета на мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края выделено почти 119 млн рублей.

На эти деньги школы и детские сады оснастят системами видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений, установят наружное электрическое освещение территории, автономное оповещение.

Как отмечают в министерстве образования региона, сейчас в образовательных организациях края обеспечена комплексная безопасность, все они укомплектованы первичными средствами пожаротушения, организациями заключены договоры на обслуживание АПС и пульта «01», приобретены индивидуальные средства для защиты органов дыхания.

Более 100 заявлений в минуту: в Алтайском крае стартовал прием детей в 1 классы

13:46, 01.04.2021 383

Бийский рабочий