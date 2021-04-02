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Алтайский край

Бийск: Образовательные учреждения края оснастят камерами и фонарями на 119 млн рублей

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

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Их установят в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности.

Из краевого бюджета на мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Алтайского края выделено почти 119 млн рублей.

На эти деньги школы и детские сады оснастят системами видеонаблюдения, передачи тревожных сообщений, установят наружное электрическое освещение территории, автономное оповещение.

Как отмечают в министерстве образования региона, сейчас в образовательных организациях края обеспечена комплексная безопасность, все они укомплектованы первичными средствами пожаротушения, организациями заключены договоры на обслуживание АПС и пульта «01», приобретены индивидуальные средства для защиты органов дыхания. 

Образовательные учреждения края оснастят камерами и фонарями на 119 млн рублей1

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13:46, 01.04.2021 383

Бийский рабочий

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