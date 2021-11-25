Бийск: Обратного пути нет: в Алтайском крае не отменят запрет на продажу домашнего мяса

36

Тема достаточно резонансная и вызывает серьезные возражения, очень много недовольных людей

Напомним, что запрет на оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при подворном убое животных действует в Алтайском крае с 11 ноября. Окончательное решение об этом было принято на заседании межведомственной противоэпизоотической комиссии региона.

Таким образом, убой скота для собственного потребления возможен. Но если человек планирует это мясо продавать, то должен осуществлять забой только в специально отведенных для этой цели местах. На производственных объектах, где обязательно должны соблюдаться установленные гигиенические и ветеринарно-санитарные требования.

Треть мяса птицы, продаваемого в Алтайском крае, привозят из других регионов

07:40, 28.10.2021 1170

Тема достаточно резонансная и вызывает серьезные возражения, очень много недовольных людей. Поэтому, во время «прямой линии» с губернатором вопросов по этой теме было задано достаточно. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сразу отметил важный момент: как раньше уже не будет.

– Скажу следующее: вопрос не новый, и возмущение понятно. Но все-таки, техрегламент производства мяса и всего, что с этим связано, утвержден еще в 2014 году. Он не предусматривает подворового убоя скота.

В разных регионах по-разному справлялись с ситуацией, но Алтайский край был в числе последних мест, где сохранился подворовой убой.

– Мы нашли там «лазеечку», и до 2020 года действовали временные, ещё советские правила, принятые в 1971 году. Они позволяли сохранить подворовой убой. Они в прошлом году были отменены, и зацепок у нас не осталось. Тянуть дальше, значит получать санкции от надзорных органов. Вплоть до дисквалификации должностных лиц, которые отвечают за эту сферу деятельности. – подчеркнул Виктор Томенко.

Проблемы, связанные с подворовым убоем скота, в Алтайском крае достаточно серьёзные: по африканской чуме свиней, ящуру. Алтайский край отнесен к неблагоприятным регионам, что накладывает отпечаток на местных производителей. Заготавливать мясо, забивать скот для себя – всегда пожалуйста. А выносить такое мясо на продажу на рынок – запрещено.

– Решения были приняты окончательно, действует специальная межведомственная комиссия краевых и федеральных органов власти, – добавляет Виктор Петрович. – Количество боен будет продолжать развиваться, расти.

Стоимость мяса с боен ожидаемо возрастёт Фото: pixabay.com

Но что делать, раз решение принято? Можно предъявить претензии, как всё было организовано. Остались даже районы, где боен и вовсе нет. Соответственно, потребуются дополнительные финансы, а общая стоимость продукта может подорожать.

– На этом ажиотаже, слухах, возмущении, цены на мясо выросли, – отвечает на вопрос жителей Алтайского края губернатор. – Но ситуация постепенно успокоится. Поймите одно: обратной дороги нет, и подворовой убой скота на продажу невозможен. Это реальность, и сейчас надо сконцентрироваться на вопросах: как будут функционировать бойни, где они должны быть.

Сообщается, что справедливая цена на услуги боен будет закладываться в конечную цену. Ситуация с ассортиментом мяса на рынках будет в короткие сроки выровнена. В правительстве Алтайского края пообещали, что тем предпринимателям, которые включились в работу по формированию инфраструктуры для забоя скота, будет оказана помощь. И по линии грантов, субсидирования, и с разрешительной деятельностью.

– Мы все заинтересованы, чтобы эта ситуация нашла свое нормальное разрешение, – заключил Томенко.

Запрет на продажу домашнего мяса на Алтае стал угрозой для сельских жителей

12:47, 15.11.2021 7587

Бийский рабочий