Бийск: Обновленная экспозиция музея Чуйского тракта в Бийске откроется 10 ноября

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У бийчан и гостей города появится возможность по другому взглянуть на уже знакомые экспонаты

В музее Чуйского тракта, расположенного рядом с Коммунальным мостом, продолжается работа над реконструкцией зала «Изыскания и строительство Чуйского тракта». Напомним, что все предметы в данной экспозиции «рассказывают» историю строительства тракта и его эксплуатации.

Взглянуть на вещи по-новому помогут светлые витрины и шкафы для экспозиций Фото: Бийский краеведческий музей

Музей открылся 2 октября 1992 года, и некоторые обновления ему были уже необходимы. В некотором смысле, он почти народный. Потому что бийчане активно приносили ценные с точки зрения истории вещи, чтобы дать возможность поработать с ними историкам, сохранить в вечности. Теперь качество представления вещей будет в разу лучше.

– Уже напечатаны и размещены информационные баннеры, изготовлены подиумы и смонтированы выставочные комплексы со встроенными витринами и нишами, – сообщают сотрудники музея.

Особо ценные экспонаты будут находиться за стеклом Фото: Бийский краеведческий музей

Также ведутся работы по завершению монтажа витрин. Для каждой предусмотрена индивидуальная подсветка. Для данного зала закуплены и новые шторы.

Останется совсем немного времени, и можно будет размещать экспонаты в новых витринах, нишах и подиумах.

Новая экспозиция откроется для посещения после 10 ноября.

Музей Чуйского тракта в Бийске закрывается на ремонт

15:05, 24.05.2020 2747

Бийский рабочий