Бийск: Обед с собой: для большинства жителей Алтая питаться в общепите стало дорого

11

Работающие жители региона обычно обедают на работе едой из дома – для многих питаться в общепите стало дорого

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, как жители Алтайского края питаются на работе в пандемию, когда продукты подорожали. За последний год стоимость продуктового набора существенно выросла и теперь еще меньше работающих граждан могут позволить себе обедать в столовых или кафе.

По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру с 23 ноября по 1 декабря во всех регионах страны (2082 респондента) – в том числе и в Алтайском крае – среди работающих россиян, этой осенью 61% предпочитают брать на работу еду из дома – в основном это делают женщины – 67% против 33% мужчин. Из тех мужчин, кто приносит обед с собой в офис, готовят его сами всего 8% — чаще всего об этом заботятся их жены или подруги.

За последний год от обедов в общепите решили отказаться 10% работающих жителей Алтайского края — 34% сделали это из-за повышения цен, 28% из-за снижения качества еды и размеров порций, у 21% респондентов перестало хватать времени на обед, а 5% опрошенных боятся заразиться ковидом в многолюдных местах.

Топ «домашних» блюд, которые жители Алтайского края берут на работу:

Котлета/печень с макаронами/картофельным пюре

курица с рисом или гречкой

мясо, тушеное с капустой или с картофелем

спагетти с различными соусами.

Обед по расписанию: чем перекусить на работе без вреда для здоровья

07:05, 09.12.2019 2954

Бийский рабочий