Бийск: Обезвредить за 4 часа: как распознать инсульт и оказать первую помощь

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29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом.

Многие из нас зачастую прибегают к принципам самолечения: «само пройдет», «отлежусь» и «выпью валерьянки». Но с инсультом шутки плохи: важно получить квалифицированную медицинскую помощь именно в первые четыре часа, чтобы избежать печальных последствий.

Воспитать в себе правильное отношение к коварной патологии поможет заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Михайловна Маневич.

— Татьяна Михайловна, как распознать у человека предынсультное состояние?

— Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног. Явным признаком является перекос лица или так называемая «кривая улыбка». К инсульту может привести резкий подъем или падение артериального давления, а также нарушение ритма сердца.

— Как оказать первую помощь при инсульте?

— Прежде всего необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь. Если это невозможно, нужно срочно доставить больного в ближайшую больницу самостоятельно. Постарайтесь обеспечить человеку доступ свежего воздуха, ослабьте тесную одежду, голову поверните набок. Измерьте артериальное давление: если оно выше 140/90 мм рт. ст. или выше показателя, привычного для данного человека, нужно дать препарат, понижающий давление. Но предварительно спросите, принимал ли человек этот препарат раньше, нет ли непереносимости. С этим также нужно быть крайне аккуратным.

— Можно ли предотвратить инсульт? Какие существуют меры профилактики?

— Здесь нет ничего нового: для профилактики инсульта необходимо следовать всем рекомендациям врача по лечению гипертонии, диабета и нарушений ритма сердца. Регулярно измеряйте артериальное давление, контролируйте уровень сахара и холестерина в крови. Выполняйте умеренные физические нагрузки, соблюдайте режим сна, питайтесь правильно и избегайте стрессов.

— Правда ли, что инсульт грозит только пожилым людям?

— Чаще инсульт бывает у пожилых, но в группу риска могут попасть и молодые люди при наличии сосудистых аномалий, раннего атеросклероза, гипертонии, нарушениях ритма сердца, диабете и других хронических заболеваний. Поэтому следить за своим здоровьем необходимо людям любого возраста.

— Верно ли утверждение, что повторный инсульт неизбежно приводит к смерти?

— Нет. Бывает, что человек несколько раз переносит инсульт и продолжает жить. Все зависит исключительно от объема и локализации поражения мозга.

— Всегда ли инсульт заканчивается параличом?

— Отнюдь не всегда следствием инсульта является парализованность. Инсульт может повлечь ухудшение координации движений, нарушения речи, памяти, чувствительности и т.д.

— Каким образом курение, алкоголь и стресс влияют на возникновение инсульта?

— Курение и алкоголь — безусловно, факторы риска возникновения инсульта. Например, у курящих чаще образуются атеросклеротические бляшки в сосудах, сужающие их просвет. При стрессе чаще возникает спазм сосудов и гипертония. У алкоголиков часто страдает сердце.

— Скажите, а если при первых симптомах инсульта просто принять таблетку и, как у нас любят, «отлежаться»? А скорую оставить на крайний случай?

— Это неприемлемо. При подозрении на инсульт надо незамедлительно вызывать скорую помощь. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не ждите, что само пройдёт. В первые четыре часа существует так называемое «терапевтическое окно», когда вовремя начатое лечение максимально эффективно — и можно спасти мозг от серьёзных повреждений.

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18:44, 14.02.2021 1372

Бийский рабочий