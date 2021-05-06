Бийск: Обещанные президентом выплаты на детей стали поводом для мошенничества

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Центр цифровой экспертизы Роскачества описывает мошенническую схему, актуальную в последние дни.

Во время Послания Федеральному Собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника. По состоянию на начало мая, однако, детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы.

Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия.

Путин поручил до 1 сентября отчитаться от выплатах школьникам от 6 до 18 лет

09:13, 04.05.2021 687

Известно, что денежные средства родители получат в середине августа, чтобы успеть подготовить ребенка к школе.

Однако мошенники не ждут. К примеру, если вам на почту может прийти письмо с содержанием «кликни и получи выплату от Президента», или вам предложат ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты. Знайте, это обман.

Остерегайтесь рассылок, имитирующих дизайн Госуслуг, которые обещают оформление выплат. Такие письма содержат внешние ссылки и предлагают вам ввести свой логин и пароль от Госуслуг, персональные данные или скачать какие-либо файлы.

Таким образом в ваше устройство легко может проникнуть вирус или ваши данные утекут в руки мошенника. Поменьше доверяйте электронным письмам в принципе — перепроверяйте информацию.

Бийский рабочий