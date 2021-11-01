Бийск: «Обойдемся без ТЦ!» В какие торговые центры и как пускают по QR-кодам в Бийске

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Два последних дня перевернули наше устоявшееся представление о походах по магазинам

И если раньше мы считали, что главное для этого – не забыть взять кредитку или деньги, то сейчас – QR-код и паспорт.

В соцсетях бийчане делятся первыми впечатлениями от шопинга в эти выходные дни, а также «сдают» слабые места системы QR-протоколирования в Бийске. «Расскажите, куда пускают без кодов, как вообще?» — спрашивают в соцсетях те, кто еще не успели стать покупателями в новой реальности.

Где-то строго проверяют паспорт, наличие кода, а также бдят, чтобы покупатели «без кода» не проникли в отделы, куда им теперь «не положено». Где-то — верят на слово, смотрят вполглаза или через одного, а не попавшие в магазины бийчане жалуются и грозят «всех засудить».

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Бийчане теперь разделились на два лагеря – те, кто с кодами и без. Последних больше, и они очень активно отстаивают свои права, грозя адвокатами, кидая какие-то ссылки, умные фразы, жонглируя цифрами статьей из законов, но… все это в соцсетях. В реальности в торговых центрах за эти два дня нет конфликтов. «Закодированные» порой откровенно и с издевкой шутят над теми, кто остались за бортом, говоря, что «никаких проблем с пропуском в ТЦ нет, показываешь код – и проходишь!»

А еще сильно страдают бийские подростки – им теперь не посидеть на фудкортах,в любимом «Бургер Кинге», да и вообще не попасть в ТЦ без родителей, даже если уже «без пяти минут» 18, а начавшиеся осенние каникулы грозят стать самыми скучными.

«БР» собрал мнения бийчан из открытых источников – все эти комментарии можно найти в различных городских группах и соцсетях. Однако еще большее количество комментариев и мнений не попали в наш обзор из-за наличия в них ненормативной лексики — когда аргументы заканчивались, бийчане без кодов переходили к ней.

Пускают ли за продуктами и в аптеку?

Пропуск по QR-кодам в ТЦ Бийска Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Бийчане рассказали, что в торговых центрах, где есть «Мария-РА», людей без кодов пропускают только по дорожке, с двух сторон ограниченной лентами. Но не везде так. Например, в «Ривьере», в продуктовый и аптеку пускают, но это не значит, что потом можно, «обманув систему», бегать по ТЦ – практически в каждом отделе продавцы вместо «Здравствуйте», спросят QR-код.

Непривитые негодуют:

— Вот вопросик на засыпку: по факту в продуктовый пройдут и привитые, и не привитые. А там в магазине все вместе будут ходить и дышать одним воздухом. И только потом будут разбредаться по разным отделам. Зашибись защита!

Некоторые и вовсе бьются в истерике:

— Я ходила везде и дальше буду ходить! Мне надо сумку поменять! Если я в аптеку не пройду – вы пожалеете!

Многие говорят, что им удалось проскользнуть и в другие отделы центров:

— Свободно прошел. Сказал, что за продуктами. Но можно было идти хоть куда, никто не контролировал.

— А вот меня в другие отделы не пустили – стоит продавец и требует код, а у самих отделы пустые!

— Мы сегодня были в «Воскресенье», на первом этаже у эскалатора стоит охрана и проверяют QR-коды, мы сели в лифт и поехали. В лифте можно ездить непривитыми!

— В «Созвездии» стоят дятлы, не пускают на эскалатор, требуют эти QR-коды, а у самих маски спущены и нос голый. Это все равно что ходить со спущенными до колен трусами, и делать вид, что ты их надел.

— Слава богу, в «Ленту» можно и без кода, а большего мне и не надо!

Есть и вовсе чудное – в субботу бийчане рассказали, что у них спрашивали код в «простом продовольственном» магазине, чего делать не имели права:

— У меня муж зашел в «Мария-РА» за молоком, на Трофимова, потребовали QR. И не обслужили. «Севастопольский магазин», если кто знает, он же продуктовый исключительно, а требуют тоже коды, люди просто разворачиваются и уходят.

«Торговые центры, пока!»

Пропуск по QR-кодам в ТЦ Бийска Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Многие из непривитых, злорадствуя, заранее хоронят бизнес и предпринимателей, считая, что «теперь к вам точно никто не придет, и вы закроетесь». На самом деле это не так – людей везде много, в частности, в отделах, куда можно только с кодами – корреспонденты «БР» не заметили какой-то «особенной» пустоты.

— Все равно загнетесь через неделю – ларьки, радуйтесь, мы идем к вам!

— Сидим дома, жарим картошку. Бизнес держись!!!

— Я бы и при наличии кода не пошла в ТЦ. С какого перепуга я должна каким-то людям свой паспорт показывать, доступ к своим персональным данным обеспечивать?!

— И что за потребность ломиться в эти центры? Там какая-то секта?

— Люди! «Фикс-прайсы» работают без проблем! Можно туда!

— Фильм мы и дома можем посмотреть, попкорн делать умеем, гамбургеры домашние намного вкуснее, блины улетают «на ура», муж умеет делать шаурму, так что мы выживем без ТЦ! А вот ТЦ без нас будет туго. Мне людей жалко которые живут за счет торговли — они очень много потеряют, ведь их арендную плату никто не отменял.

Мелкие магазинчики быстро оживились – в соцсетях «бутики», «лавки» и «салоны» зазывают народ:

— Идите к нам, мы не ТЦ, не ТЦ!

— Господи, люди, мы были в «Модном», в «Васильевском пассаже» — там продавцы ржут сидят, говорят, что у них у самих у большинства нет QR-кодов. Нам сказали, что «в любом случае мы вас пустим».

— Сегодня в «Стиле» просто спрашивали: «У вас есть код?» и даже если не было, всех пропускали.

Обладатели кодов спешат разубедить «всёпропальщиков»:

— Сомневаюсь в закрытии торговых центров. Сегодня иду в два магазина, завтра иду на день рождения в батутный центр. И таких как я много!

— Раньше люди шарились просто так и глазели, из-за этого создавалась видимость «покупателей». Сейчас люди пойдут конкретно за покупкой.

— Не говорите ерунды: был сегодня в «Ривьере» и «Созвездии», народу полно, за ТЦ не беспокойтесь!

Что ж, привыкать к новой системе и новым условиям жители Алтайского края будут довольно долго. QR-протоколирование ввели без указания даты его отмены — в соцсетях же «незакодированные» бийчане уверяют всех, что оно закончит действие после 7 ноября. Но это не так. Плюсом с 15 ноября протоколирование будет введено на развлекательных мероприятиях — в ресторанах и кафе, в театрах и кинотеатрах, в фитнес-центрах и туризме.

Предъявите документы: как в торговых центрах Бийска будут проверять QR-коды

08:12, 30.10.2021 9216

Бийский рабочий