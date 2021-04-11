Бийск: О чем сериал «Конец невинности», стартовавший на Первом канале

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В понедельник 5 апреля канал запустил новый многосерийный фильм, который снимал в течение пяти лет.

На Первом канале стартовал новый сериальный проект – 32-серийная драма «Конец невинности». Первый канал анонсирует 16 серий, но всего отснято два сезона и 32 серии. Зрители посчитали, что сюжет слишком растянут, а из сильных сторон сериала отметили только игру Антона Хабарова и Валерии Ланской. Режиссером стал Стас Иванов.

Дмитрий (Сергей Губанов), муж Полины (Валерия Ланская), улетает на медицинскую конференцию в другую страну. Однако после Полина узнает из новостей, что самолет, на котором летел ее муж, разбился. Горе длится недолго: оказывается, Дмитрий так и не сел на этот рейс. Видеокамеры засняли, как в аэропорту он встретил неизвестную женщину с ребенком и уехал с ней.

— Ей казалось, у них все прекрасно. В общем-то, у них действительно все было прекрасно, если бы не ошибка, которую они совершили еще до брака, — рассказывает Валерия Ланская, исполнительница роли Полины.

Полина не верит, что муж ей изменил, и, пытаясь разобраться в произошедшем, начинает собственное расследование. Ей помогают два брата Дмитрия — Игорь (Антон Хабаров) и Олег (Вячеслав Разбегаев), но женщина не может понять, все ли они рассказывают. Между Игорем, женатым на Ирине (Полина Толстун), и Полиной неожиданно вспыхивает чувство. Олег же переживает собственную драму: его жена Татьяна (Наталия Антонова) теряет ребенка.

По словам Валерии Ланской, в центре этой истории взаимоотношения трех людей: Полины, ее мужа и его брата, Игоря. Отношения в этом треугольнике сложные и полны интриг. Но также эта история и про отношения матери и ребенка.

«Конец невинности» снимали пять лет, с 2016 по 2020 год. Как рассказывала Валерия Ланская, работа над сериалом затянулась из-за непогоды, отсутствия возможности снимать нужные объекты и периодического отсутствия финансирования. А вот пандемия, по ее словам, наоборот, сыграла на руку — во время этого вынужденного перерыва группа подкопила средства и затем, к осени 2020 года, сумела доснять картину до конца.

О чём сериал «Курорт цвета хаки», который идёт в эфире Первого канала

19:57, 25.02.2021 871

Бийский рабочий